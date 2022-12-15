Как прекратить обстрелы Донецка? Расконсервировать «молоты Сталина» – мнение

Во время утреннего массированного обстрела ВСУ центра Донецка из РСЗО «Град», а по некоторым данным, натовской модификации этой системы, одна из ракет пробила насквозь купол Спасо-Преображенского кафедрального собора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается также, что обстрел произошёл одновременно с началом утренней службы в соборе.

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Один из «прилётов» по Ворошиловскому району оказался вполне в духе антиправославной кампании киевского режима.

К счастью, никто не пострадал. Теперь в куполе зияет сквозная пробоина, кроме того, поврежден иконостас.

В Донецке всё чаще и чаще задаются вопросом, когда прекратятся варварские налёты на город, который практически изо дня в день хаотично засыпают снарядами украинские нацисты.

«Вопрос один, когда мы перестанем давать им эту возможность? У меня лично ответа нет. Военные говорят, что только тогда, когда отодвинем фронт. Но здесь вопрос, когда это будет?», – пишет военкор Андрей Руденко.

«На Донецкое направление враг подкинул силы и средства, высвободившиеся из-под Херсона, и началась огненная карусель по мирным улицам столицы ДНР. При этом наши бойцы идут вперед, но враг не упускает ни одной возможности засадить по городу. Видимо, БК у тех, с кем мы воюем, безграничные запасы, раз они могут его просто расходовать в огромных количествах по мирному населению. Ну и, конечно же, это подстегивание наших военных идти вперед еще быстрее. Что на сегодняшний день практически самоубийство. Ведь впереди хорошо укрепленные фортификационные укрепления с хорошо развитыми ходами между собой», – предположил военкор.

Однако российский оружейник Влад Лобаев разобрал детально подобные заявления.

«После публикации о том, почему не останавливают уничтожение Донецка, и позволяют одуревшей от крови выруси вместе с иностранными наемниками варварски обстреливать город, часто приходится слышать одну и ту же отмазку: мол, у укров там нереальные укрепления, и ломать их нечем. Они бьют из них, а наши что отвечают, что нет – все без толку. Потому как попытки пробить фортификации из бетона и стали бессильны. И даже начали обвинять канал в неком «нагнетании»… Нагнетании чего, простите? Ненависти к палачам? Да, мы такие. Или в том, что задаем вопрос о бессилии наших войск перед нечистью, закопавшейся в землю? Сначала посмотрим, почему их до сих пор не сокрушили. Вероятно, потому, что уничтожение мощных оборонительных узлов было возложено на авиацию. А работы над осадной артой калибром 250 и более миллиметров не велись, ибо, мол, такие пушки «устарели». Война вновь показала, что устарели не пушки, а мозги аналитиков, готовившихся мало того, что к прошлой войне, так еще и опираясь на ошибочные концепции. Не имея при этом запасного варианта по части того – а как мы будем действовать, если не сможем разбивать укрепления с самолетов? Выяснилось, что никак. Мощную ПВО супостата тоже никто не планировал. Будто ее в принципе не может быть…» – пишет тг-канал Лобаева.

Он подчеркнул, что если хорошо поискать, то можно найти и решение проблемы.

«Например, вот такое старое и проверенное. Надежное, как удар кувалдой по бестолковой голове. Называется оно – орудия особой мощности, о которых, как я уже сказал, благополучно забыли. Способные крушить, вминать и растерзывать вражеские укрепы. Независимо от того – сколько цемента и стали противник туда уложил. Не с одного попадания, так с десяти уничтожать все. Пример тому – «Большая Берта» кайзера, поставившая в свое время жирную точку на галльских и бельгийских фортах, и наши могучие Бр-5 – Бр-18, сокрушившие считавшиеся «неуязвимыми» форты Кёнигсберга, на которые так расчитывал Гитлер… Вся документация по данным системам есть. Что касается «бээрок», то они вообще могут быть на складах, в глубокой консервации. А коль их с великого ума и порезали, то восстановить по имеющимся документам должно быть не так сложно! Дело 1-2 месяцев, если не пилить бабло, а работать. Не очень высокая дальнобойность решается применением активно-реактивных снарядов. Километров до 40-45 дальность можно довести, не сильно напрягаясь. Поставить на закрытые позиции, защитить от огня высокоточных РСЗО серьезным прикрытием «Буков» и «Панцирей». А после начать бить, не щадя ни одной мрази. Знакомя их с позабытыми «молотами Сталина» в новом техническом исполнении. Перемешивая в одной братской могиле кишки, цемент и железо карателей с садистами», – предложил оружейник.

Журналист Александр Чаленко объяснил, что такими обстрелами ВСУ пытаются вынудить российское командование перебросить артиллерию с мест самых ожесточённых боестолкновений, наступлений и прорывов.

«У обстрелов одна причина: нечем ответить украинцам. Имеется в виду, нет возможности для проведения контрбатарейной борьбы против украинской артиллерии. Из-за этой безнаказанности Донецк сейчас так сильно и поливают ракетами и снарядами. Дело в том, что обстрелы Донецка становятся интенсивными, когда союзные силы – Народная милиция ЛДНР и армия РФ что-то удачно штурмуют. Тактика русской армии такая: она сосредотачивает в одном месте практически всю артиллерию, которую перебрасывают с других участков фронта и массированными обстрелами разносят украинские позиции, украинцы отступают, а мы берем нужный нам населенный пункт», – объяснил журналист.

Он напомнил, что такая же картина была летом, когда освободительные войска штурмовали Северодонецк и Лисичанск.

«Тогда Донецк, из-под которого в ЛНР на штурм этих городов увезли артиллерию, также начал сильно обстреливаться украинцами. Это делалось для того, чтобы заставить русских перебросить артиллерию обратно с фронта под Донецк для контрбатарейной борьбы, тем самым уменьшив артиллерийские удары по украинским позициям. Сегодня союзные силы штурмуют Артемовск (Бахмут), поэтому там сейчас вся донецкая артиллерия. А украинцы каждый день обстреливают Донецк сейчас, чтобы поднять волну негодования в российском обществе – как же так, русских убивают, а власти не могут это предотвратить. Они ожидают, что под воздействием общественной критики Суровикин вернет донецкую артиллерию обратно под Донецк, и вынудит контрбатарейной «ответкой» прекратить варварскую артиллерийскую атаку на Донецк. Обстрелы, увы, прекратятся, видимо, тогда, когда Бахмут будет взят, или когда в ДНР будет больше артиллерии», – заключил Чаленко.