«Какой флот, какие самолеты?! Украина уже ни на что не способна» – депутат Рады

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Под видом создания Великобританией военно-морской базы на Украине и совместного строительства кораблей власть собирается запустить распродажу земли и тотальный грабеж страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Кузьмина, база ВМФ и строительство британских кораблей, о чем ранее заявил президент Украины – это ширма для разворовывания государства.

«Они умышленно грабят страну, уничтожают население. Их задача – ограбить страну, уничтожить население, развалить страну на части, разорвать ее, продать земли, если это можно будет сделать, тому, кто заплатит, и сбежал. Например, в Лондон. Ну был там президент, в Лондоне, наверное, договорился о чем-то…

Нам тут рассказывают – базы какие-то военные, военно-морские, флот они будут строить. Какой флот, послушайте? Какой флот в Украине? За шесть с половиной лет этого режима, я имею в виду режима Порошенко-Зеленского, ни одного корабля наша промышленность судостроительная не спустила на воду, ни одного. Авиационная промышленность не получила ни одного серийного заказа. Я могу перечислять и дальше это все.

Какой флот, какие корабли они собираются строить? Вранье это все, вранье. Это ширма, дымовая завеса совсем для других целей. И вы увидите, выяснится в итоге, что они продали нашу украинскую землю, наши украинские порты, прибрежную территорию продали. Недаром они принимали закон о земле и закон о банках – все делается именно для этого», – заявил Кузьмин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что

подписанный в Британии меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ и списание Украине в кредит ракетных катеров, крайне выгоден для Лондона, однако является грабительским по отношению к украинцам.