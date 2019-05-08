Карасёв: Концепты декоммунизации и деколонизации губительны для «имперской» Украины

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Комплекс «геноцидной нации» и «вечной колонии», распространённый «незалежниками» на всю Украину, привёл за тридцать лет мощную индустриальную страну к полному упадку, то есть, к тому положению, в котором находились до 1940 года настоящие колонии – Волынь и Галичина.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За что боролись воины УНА, УПА и другие? Они боролись за независимую Украину? Да. Наверное, они не думали, что она будет такая большая, они, наверное, думали, что украинская независимость будет – Волынь, Галичина и так далее. А вот в 1991 году получили такую большую страну – по территории одна из больших в Европе. Посмотрите – большие Британия, Франция, Германия, а остальные – по миллиону бывает страны Балтии живут, а тут аж 52 миллиона было в 1991 году. Это, кстати, тоже наследие Победы.

Потому что победитель всегда прирастает территориями, поляки тоже использовали это, они фактически как нация сформировались в социалистическом лагере! Потому что после войны у них было только 60 процентов этнических поляков, а в 1990 году у них уже было 90 процентов. И территории немецкие бывшие. Так вот, мы благодаря Победе получили такие территории!» – заявил Карасёв.

Однако, по его мнению, на территориальной теме совпадения между Украиной и другими странами соцлагеря заканчиваются.

«Все эти концепты декоммунизации, которые нам навязывают по примеру Польши, Чехии, Балтии, они нам не подходят. Потому что для них коммунистический режим был оккупационный, а у нас только в Украине было миллион членов КПСС, которые работали и служили, кто-то был у власти, кто-то не у власти.

Дальше, нам подходит концепт деколонизации? Хотят представить, что мы были колонией России. Знаете, есть такие понятия как субалтерная империя – соподчинённая империя? Ты с одной стороны и подчинён, но с другой стороны ты и империалист. Украина была имперообразующей нацией в Советском Союзе. Колонии не строят ракеты, танки, в колониях нет заводов, в колониях – что, посмотрите на Африку, только сырьё, посмотрите на Индию послевоенную, посмотрите на другие бывшие колонии», – рассказал эксперт.

«Да, колбасы, мяса не было, приходилось в очередях стоять, я помню конец 80-х, но такое наследие получить индустриальное с ракетами, танками, самолётами, машинами и так далее и за тридцать лет профукать! И я считаю, что здесь есть вина вот этой постколониальной мысли, что мы геноцидная нация и вечная колония», – добавил Вадим Карасёв.