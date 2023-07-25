Касьянов предложил кошмарить Россию сотнями дронов каждую ночь
Украине следует нарастить производство беспилотников, чтобы регулярно наносить удары по России и ее столице.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет волонтер ВСУ Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА.
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Он обращает внимание, что российские дроны минувшей ночью пытались атаковать Киев и считает это «ответкой» за украинские беспилотники в Москве.
«Так же – в ответ на подрыв крымского моста – противник ночи подряд кошмарил Одессу. Война – это не только позиционные бои, наступление и оборона; война – это ещё и месть, наказание, страх, отчаяние…
Мы должны генерировать больше страха для наших врагов. Больше дронов, больше атак, больше объектов, которые подвергаются атакам. Четыре атаки дронов по имперской столице за три месяца – это ничто. Сколько раз бомбили Киев?.. Запорожье?.. Днепр?.. Винницу?.. Львов?…», – недоволен Касьянов.
Он считает, что даже в глубоком тылу и плотно охраняемой Москве «враг должен бояться украинского гнева».
«Пресловутые «центры принятия решений», военные заводы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, аэродромы военной авиации, системы ПВО, военные склады – ничто не должно оставаться без внимания.
Надо запускать десятки, сотни дронов каждую ночь. Мы активно сбиваем их шахеды, и у них ПВО не хуже – долетать до цели, может быть, будут только единицы. Но такова арифметика войны. Так же несла потери бомбардировочная авиация союзников, бомбившая военную инфраструктуру нацистской Германии», – проводит аналогии волонтер.
Он считает, что нужна целая армейская организация, занятая исключительно еженощными бомбардировками противника.
«Передайте верховному, что нам нужно создать единое командование дальних беспилотных бомбардировок. У противника оно уже есть», – резюмирует Касьянов.
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