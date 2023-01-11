Кедми рассказал о возможностях немецких танков «Леопард-2» на украинском фронте

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Обещанные польским президентом Украине немецкие танки «Леопард-2» не будут быстро поставлены в зону боевых действий, потому что для них предстоит обучить экипаж и создать ремонтную базу.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил израильский военный эксперт, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

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По мнению Кедми, немецкие «Леопарды» вряд ли изменят ход боевых действий, поскольку не имеют преимущества над российскими танками.

«На ход боевых действий это не влияет. На это нужно еще получить согласие Германии – Польша не может передавать их без согласия. Кроме того, передавать танки без того, чтобы обучить экипажи – это бесполезно, надо еще поставить техническую базу, запчасти и все остальное, потому что танк без технического обслуживания – это просто груда железа. Все это занимает время. Одна танковая рота не играет никакой роли, тем более «Леопард» ничего не может изменить по своим боевым качествам. Это еще одна рота танков, которая не имеет преимуществ над российскими танками. Их проходимость и использование на территории Украины будет намного более сложной, потому что ни дороги, ни мосты не приспособлены к этому танку – он намного тяжелее, чем те, которые находятся на вооружении Украины, Т-72», – заявил Кедми.