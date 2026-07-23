Кедми: Запад делает ставку на процессы, которые развратили советскую элиту
НАТОвские страны будут избегать прямого военного столкновения с Россией, но продолжать прокси-войну, одновременно проводя подрывную деятельность внутри РФ.
Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стратегическое оружие России не только может уничтожить США за полчаса, как это сказал министр обороны Соединённых Штатов несколько лет назад.
За сколько минут оно может уничтожить Европу? Достаточно три страны вернуть в каменный век: Германию, Францию, Великобританию», – пояснил Кедми.
Поэтому, считает он, ставка НАТО делается на прокси-войну чужими руками и экономическое давление, вызывающее напряженность в российском обществе, плюс параллельно – «оперативная работа среди сил, недовольных обстоятельствами».
«До сих пор последняя их попытка закончилась полным провалом — это разыграть Навального [террорист]. Вторая попытка закончилась тем, что вся эта шобла покинула Россию. И в России не имеет никакой организационной силы.
Но они не оставили эти мечты, потому что считают: если это было один раз, будет другой раз. А может быть, можно восстановить и в сегодняшней России процессы, которые развратили советскую элиту после 53 года», – сказал Кедми.
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