Он смог развести стратегические интересы США и Британии – Кедми о главном дипломатическом достижении Путина

Главной внешнеполитической победой президента РФ Владимира Путина на данный момент является снятие стратегического щита США с Европы.

Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Политика России со времён Путина в отношении Европы и США себя оправдала. Россия заявила с самого начала, а потом дала этому подкрепление реальное – любая война в Европе начнётся, с точки зрения России, с атакой на Штаты.

И поэтому, пока есть такая вероятность, любая авантюра европейская – ответ будет в Вашингтоне, в Сиэтле. И в конце концов, при Трампе это реализовалось, и он сказал: «А мне плевать на Европу, я не собираюсь за неё воевать. И вообще нет никакой угрозы со стороны России Европе – а чего я должен лезть туда?».

То есть в этой макро-стратегии Россия добилась своего результата, разделив интересы безопасности США от мнимых интересов Европы – и сняв с Европы стратегический щит Соединённых Штатов, исходя из интересов США. Это самое большое внешнеполитическое достижение Путина», – сказал Кедми.