Он смог развести стратегические интересы США и Британии – Кедми о главном дипломатическом достижении Путина
Главной внешнеполитической победой президента РФ Владимира Путина на данный момент является снятие стратегического щита США с Европы.
Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Политика России со времён Путина в отношении Европы и США себя оправдала. Россия заявила с самого начала, а потом дала этому подкрепление реальное – любая война в Европе начнётся, с точки зрения России, с атакой на Штаты.
И поэтому, пока есть такая вероятность, любая авантюра европейская – ответ будет в Вашингтоне, в Сиэтле. И в конце концов, при Трампе это реализовалось, и он сказал: «А мне плевать на Европу, я не собираюсь за неё воевать. И вообще нет никакой угрозы со стороны России Европе – а чего я должен лезть туда?».
То есть в этой макро-стратегии Россия добилась своего результата, разделив интересы безопасности США от мнимых интересов Европы – и сняв с Европы стратегический щит Соединённых Штатов, исходя из интересов США. Это самое большое внешнеполитическое достижение Путина», – сказал Кедми.
«Это его политика. Со всеми проблемами, которые были в России, и как они проходили. И результаты этого мы сейчас видим: неготовность Соединённых Штатов вступать в мировой военный конфликт.
И они никогда не дадут себя втянуть это, тем более из-за каких-то мелких стран. Это не первый раз, когда внешнеполитические интересы Соединённых Штатов прямо противоположны британским», – добавил эксперт.
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