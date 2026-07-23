Он смог развести стратегические интересы США и Британии – Кедми о главном дипломатическом достижении Путина

Елена Острякова.  
23.07.2026 16:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 205
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Главной внешнеполитической победой президента РФ Владимира Путина на данный момент является снятие стратегического щита США с Европы.

Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной внешнеполитической победой президента РФ Владимира Путина на данный момент является снятие стратегического щита...

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«Политика России со времён Путина в отношении Европы и США себя оправдала. Россия заявила с самого начала, а потом дала этому подкрепление реальное – любая война в Европе начнётся, с точки зрения России, с атакой на Штаты.

И поэтому, пока есть такая вероятность, любая авантюра европейская – ответ будет в Вашингтоне, в Сиэтле. И в конце концов, при Трампе это реализовалось, и он сказал: «А мне плевать на Европу, я не собираюсь за неё воевать. И вообще нет никакой угрозы со стороны России Европе – а чего я должен лезть туда?».

То есть в этой макро-стратегии Россия добилась своего результата, разделив интересы безопасности США от мнимых интересов Европы – и сняв с Европы стратегический щит Соединённых Штатов, исходя из интересов США. Это самое большое внешнеполитическое достижение Путина», – сказал Кедми.

«Это его политика. Со всеми проблемами, которые были в России, и как они проходили. И результаты этого мы сейчас видим: неготовность Соединённых Штатов вступать в мировой военный конфликт.

И они никогда не дадут себя втянуть это, тем более из-за каких-то мелких стран. Это не первый раз, когда внешнеполитические интересы Соединённых Штатов прямо противоположны британским», – добавил эксперт.

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