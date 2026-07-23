Волкер убаюкивает Прибалтику отсутствием угрозы нападения РФ: Европа не должна отвлекаться от Украины

Елена Острякова.  
23.07.2026 16:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Бывший спецпредставителем Госдепартамента США по Украине в первый срок Дональда Трампа Курт Волкер не верит в то, что Россия нападет на Прибалтику.

Об этом он  заявил в эфире польского телеканала TRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший спецпредставителем Госдепартамента США по Украине в первый срок Дональда Трампа Курт Волкер не...

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«Я так не думаю, но нужно всегда быть готовым. НАТО должна учитывать такую возможность. Нам необходимо иметь готовые силы, налаженную систему принятия решений и четкие сигналы, чтобы удержать Путина от подобного нападения. Он должен знать, что для России это будет катастрофой.

В случае нападения на союзника по НАТО последует масштабный коллективный ответ. Мы должны заявить об этом очень и очень четко», – вещал Волкер.

Он предположил, что Москва сама распространяет слухи о своем нападении на Прибалтику.

«Я не думаю, что он на это пойдет. Мне кажется, что мысли о том, что он может это использовать как способ эскалации или расширения войны против Украины, внушаются нам через разведывательные каналы самих русских, чтобы заставить нас нервничать и ослабить поддержку Украины.

Я не думаю, что это подлинное намерение России, и они верят, что это хоть как-то отвечает их интересам», – сказал Волкер.

При этом он считает, что Россия представляет угрозу для Европы, и ее необходимо сдерживать, но только на Украине.

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