Кернес бросил вызов Зеленскому: Харьков первым выходит из-под контроля Киева

17.03.2020, Киев, Игорь Петров

Публичная пикировка между Владимиром Зеленским и Геннадием Кернесом – свидетельство серьёзных противоречий между Киевом и Харьковом, где у «зелёных» весьма шаткие позиции. За вызовом, брошенным Первой столицей, пристально наблюдают остальные города-миллионники – Одесса, Днепропетровск и даже Львов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

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«Тут есть несколько причин. Первая – непопулярность «Слуги народа» в Харьковской области. Фракции пришлось сняться с довыборов в регионе из-за того, что «слугам» фактически не удалось выиграть. Они проиграли эти выборы.

Вторая причина – Кернес является одним из наиболее ярких представителей региональных элит Украины. На него в той или иной мере ориентируются и другие его коллеги. Мэры Днепра, Одессы и даже Львова. Кернес настолько самодостаточен, что способен конкурировать даже с центральной властью. И эта конкуренция проявляется во многих аспектах, начиная от памятника Жукову и заканчивая закрытием харьковского метро.

И она уже давно раздражает Зеленского.

Не стоит также забывать, что в эту конкуренцию может подливать масла Аваков. Для него Кернес – давний конкурент, если не сказать больше. Аваков сегодня находится в команде Зеленского.

Все это происходит в преддверии местных выборов, проиграв которые, «Слуга народа» может окончательно рассыпаться. Посыпаться может вся конструкция власти. И поэтому происходит обострение отношений Зеленского и Кернеса», – объяснил Бортник.