Хитрый план Путина работает – куда теперь бежать Муждабаеву?

02.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Ситуация накануне президентских выборов на Украине является угрожающей – лидер гонки Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией, что грозит обернуться «международным поражением» Киева.

Об этом в своем видеоблоге заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У 90% кандидатов в президенты позиция капитулянтская. Они даже не скрывают. Они настраивают людей, и, вот, я говорю о перевороте в сознании, на то, что «мы можем договориться с Путиным, только дайте нам шанс».

Вот я им такого шанса дать не хочу, потому что я знаю, чем этот «шанс» закончится: крупнейшим международным поражением, политическим, а затем и внутренним хаосом… А потом и внешней агрессией, русской, совершенно спокойно», – отметил пропагандист.

«На кону Украина, здесь не ваши амбиции, ребята, не то, что вы хотите быть красивее там кого-то и хлёстче кого-то. Я хочу конструктивной, понятной мне внешней политики. Я хочу, чтобы этот забор, внешнеполитический, украинский, не был сдвинут ни на сантиметр, чтобы в нём не появилась брешь в виде личных встреч с Путиным, в виде каких-нибудь предложений по федерализации Донбасса и всего остального.

И я думаю, что такая угроза вполне реальна. Вдруг мейнстримом общественным, по крайней мере, из уст чиновников, депутатов, высокопоставленных лиц встанет вот этот тренд на мирные договорённости!

Это страшное дело, на самом деле, это обернётся сто процентов новым Майданом в любой какой-то форме и сто процентов новой попыткой хаоса внутри», – заявил Муждабаев.

«А потом вдруг выяснится, что грани стёрты, и не за что зацепиться. И мы окажемся перед ситуацией, когда вдруг почувствуем себя в какой-то домайданной атмосфере, довоенной атмосфере, точнее. Что «ну давайте с войной смиримся, давайте с Путиным ну как-то, чего-то, давайте думать о себе, не смотреть на Россию».

Слушайте, она на нас смотрит в сто сорок миллионов на два умножить глаз. И смотрит алчно. И облизывается.

И Путин смотрит очень внимательно. И сколько он денег вбухал в эту кампанию, вот, я думаю, что если бы вот сейчас все деньги Путина, которые вбуханы в разных кандидатов, в разные партии, засветились здесь бы, в Киеве, белые ночи просто стояли бы. Потому что там вложены, я убеждён, десятки, сотни миллионов долларов, во все карманы, в любые оргкомитеты они способны вложить ради любой победы.

Слушайте, у нас Украина – не чмо. У нас на кону стоит страна, которую мы должны взять и держать до конца. Мне кажется, что идёт такое «разжижение» общества, и это «разжижение», этот растворитель нам из России поставляют», – сокрушается Муждабаев.