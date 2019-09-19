Киев не подпишет ни одной формулы по Донбассу – эксперт

19.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Запад не имеет четкого плана для урегулирования конфликта на Украине, а новая украинская власть продолжает путь своих «попередников», вечно обвиняя Россию и требуя компенсацию за разбомбленный ими Донбасс.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы верил в любой вариант, если бы видел какие-то изменения в стратегии Запада по отношению к украинскому конфликту, но его нет. Не может быть иного элемента в системе этой матрицы. А матрица такова, на ней успешно играл предыдущий украинский режим, и играет нынешний режим.

Что делать с Донбассом? Непонятно. И если допустить, что, как выражаются, Путин его сливает, он отходит к Украине так, что в него необходимо вкладывать гигантские деньги, разбираться с этими «сепаратистами-террористами» и много ещё чего делать», – рассуждает эксперт.

При этом, по его мнению, всю ответственность за разрушения на Донбассе Киев с радостью возложит на Россию.

«Расчет на то, что Меркель, обрадовавшись такому демократическому режиму, сразу отстегнет несколько десятков миллиардов долларов, чтобы восстановить там инфраструктуру и все остальное – это смешно.

А вот возложить на Россию оплату всего этого, это сам Бог велел, сам «украинский бог» велел. А «западноевропейский» вместе с «украинским» – они близнецы-братья. Европейский постарше, а украинский помоложе.

И поэтому, чем дольше с этим тянешь, тем больше ты провоцируешь конфликты и понимаешь, что все равно тебе пойдут на уступки, все равно европейцы будут за тебя заступаться и уговаривать Путина сделать доброе дело, все равно всю вину можно будет возложить на Россию.

А чем больше ты вины на нее возложишь, тем больше с России можно требовать за восстановление Донбасса, если он тебе достанется.

А если он тебе не достанется, то тем более «агрессор» будет «ущемлен», ты будешь требовать – Запад подавать в Гаагские суды», – добавил Третьяков.