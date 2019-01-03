Киев пугает Москву американским оружием

03.01.2019, Вашингтон

В 2019 году США продолжат оказывать Украине поддержку, которая позволит нарастить украинские оборонные возможности.

Об этом в эфире радиостанции «Голос Америки» заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир серьезно задумался, США воспринимает Россию как угрозу. Такого не было раньше. Это не первая угроза, но в этом регионе ключевая. Соответственно мы уже совместно работаем. Комиссия стратегического партнерства рассматривает вопросы военно-технического сотрудничества и взаимодействия по вопросам безопасности”, – сказал дипломат.

“Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей. Это и поставки вооружения, в том числе летального, и возможность закупок вооружения в США. Мы сейчас к этому готовы, президент внес на рассмотрение парламента закон об изменении законодательства, который позволит прямо закупать вооружения. Я думаю, что это будет санкционная политика, а также мы ожидаем в этом году развития конкретных проектов в сфере энергетики и энергетической безопасности, будет усилен кибердиалог. Это те же приоритеты, которые были, потому что война продолжается, ничего не изменилось», – резюмировал Чалый.

Напомним, ранее экс-посол США на Украине, директор «Атлантического совета» Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца США дадут оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ.