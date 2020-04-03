Киевская пропаганда: Началась постепенная капитуляция перед ЛДНР

03.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Судебное заседание по делу экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина, задержанного на Украине летом 2019 года, которое должно было состояться 2 апреля, перенесено на неопределённый срок из-за неожиданного заявления судей.

Об этом в пресс-службе пропагандистского арт-центра «Изоляция» сообщил украинский юрист Владимир Ефименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня должно было состояться судебное заседание в Шевченковском районном суде города Киева по рассмотрению криминального производства по обвинению Романа Лягина по двум статьям.

К сожалению, заседание не состоялось, потому что двое судей заявили о самоотводе, который был одобрен. Самоотвод был обоснован судьями тем, что на территории так называемой ДНР проживают их родные, а также находится имущество, которое принадлежит им по праву собственности.

Такой шаг судей вызвал определённое удивление, потому что именно эти судьи на протяжении последнего года, без каких-либо сомнений в своей объективности и непредвзятости, рассматривали криминальное производство относительно Лягина, проводили судебные заседания, и никаких вопросов относительно их отвода не было», – сказал юрист, добавив, что следующее заседание состоится после того, как будет назначен новый состав суда.

В арт-центре «Изоляция» уверены, что подобной нерешительностью и затягиванием суда Киев демонстрирует Донбассу и Москве постепенную капитуляцию.

«Если посмотреть на ход событий по делу Романа Лягина с перспективы настоящего, можно предположить, что политической воли на осуществление беспристрастного правосудия не было с самого начала. Задержание Романа Лягина совпало с началом работы нового президента Украины Владимира Зеленского, для которого достижения стремительного мира в Донбассе было приоритетной задачей.

Не совсем понимая, как можно урегулировать конфликт за год, президент нащупывал путь, предлагая различные тактические шаги, за которыми не было четкой стратегии. В конце концов, он сменил одного одиозного главу Офиса Президента, Андрея Богдана, на менее скандального другого руководителя, Андрея Ермака, который сейчас продвигает свой проект легитимизации «Л/ДНР» через минскую Трехстороннюю контактную группу.

Дело Лягина отражает (не)понимание новой украинской власти, что делать с Донбассом и какие компромиссы недопустимы в переговорах с Россией. Украинские политики не хотят понимать, что на фоне безнаказанности украинских граждан, которые инициировали создание «республик», вступать в диалог с представителями этих группировок опасно. Такие действия оказывают зеленый свет и первым, и вторым, и Кремлю в придачу. Отсутствие прогресса в деле отца-основателя «ДНР» может восприниматься в «республиках» как постепенная капитуляция украинских интересов», – говорится в сообщении.

Также в арт-центре возмутились тем фактом, что за целый год украинские следователи не допросили Романа Лягина и не вытянули из него «доказательства» агрессии Москвы и присутствия российских войск в Донбассе.

Напомним, Роман Лягин был главой ЦИК ДНР и организовывал в этом качестве референдум 11 мая 2014 в контролируемой антиправительственными силами части Донецкой области. С 16 мая по 26 сентября Лягин был министром труда и социальной политики ДНР. А 26 сентября 2014 года снова возглавил ЦИК ДНР и организовал проведение выборов главы ДНР и Народного совета. Позже, уже лишившись всех постов, Лягин переехал в Крым, где критиковал политическое руководство ДНР и делал реверансы в сторону властей Украины.