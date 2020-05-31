Киевские эксперты: Пролет бомбардировщиков США – опасная авантюра

31.05.2020, Киев, Игорь Петров

Пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США через воздушное пространство Украины в направлении Черного моря – это очередной шаг к непредсказуемому и опасному обострению международной ситуации.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Мы видим, что ситуация нагнетается, идет к обострению. Каждый подобный шаг можно рассматривать в этом ключе. Надеюсь, что люди не сошли с ума, чтобы начинать большую войну. Но все это, все-таки, на грани», – сказал Крючков.

Он полагает, что Украина лишится новых территорий, если силы, провоцирующие масштабный военный конфликт с Россией, добьются своих целей.

«В последнее время я вообще не вижу никаких шагов, которые бы свидетельствовали о намерении, по крайней мере, украинской стороны улучшать отношения. В СМИ идет прямое подстрекательство – давайте, начинайте войну. Я не понимаю этих людей. Можно ненавидеть прошлое, ненавидеть Россию, россиян, но подстрекательство к войне – это такая вещь, которая может привести к утрате независимости и территориальной целостности Украины, ее развалу», – сказал Крючков.

Полеты американских бомбардировщиков над Украиной только усилят напряженность в регионе, заставив Россию предпринимать ответные шаги, предостерегает киевский политолог Сергей Белашко.

«Украине ничего хорошего это не принесет. Такого рода патрулирование – это хоть и мелкий эпизод, но, тем не менее, элемент эскалации. Оно создает дополнительное напряжение. Если такое патрулирование будет происходить, то будут взлетать российские перехватчики и патрулировать с другой стороны, – так, как это происходит над Беринговым проливом, над Баренцевым морем, над Балтикой и прочее. Как это может укрепить безопасность Украины – непонятно. Это может лишь генерировать дополнительные риски.

Во-первых, любой самолет, который летит над территорией Украины, может упасть. Были случаи, когда летящие самолеты теряли боеприпасы – просто отцеплялась бомба или ракета, и падала вниз. Я уже не говорю, что может произойти какая-нибудь экстренная ситуация, например, самолет по ошибке собьют либо украинские ПВО, либо российские, если он куда-то не туда залетит. То есть, каждый полет военного самолета над мирной территорией – это риск.

И какие угрозы могут предотвратить такие полеты? Что, самолеты полетали, и Россия вывела свои вооруженные силы из Крыма? Очевидно, что будет наоборот – Россия будет усиливать свою группировку, наращивать силы ПВО, размещать самолеты-перехватчики, истребители. Будут полеты российской авиации у берегов США или их союзников. Все это не укрепляет ни мир, ни безопасность стран в регионах, где это происходит», – сказал Сергей Белашко.