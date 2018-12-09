09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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Киевские событульники клеймят ЕС позором

Правительства европейских государств, несмотря на санкции, не хотят объявлять России полную экономическую блокаду и продолжают финансировать Москву, покупая у неё нефть и газ.

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Об этом в Вильнюсе в ходе «Форума Свободной России» заявили беглый российский либерал Аркадий Бабченко и главред меджлисовского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю, что делать – перестать покупать у России нефть и газ, и объявить ей экономическую блокаду. Тогда этот режим рухнет через 2 месяца, потому что это единственное, на чем он держится. Способен ли Запад на это? Нет, не способен. Люди хотят сытно кушать и сладко есть. Что я могу сказать Меркель? Как есть, так есть», – заявил Бабченко.

«В зависимости от усилий – этому режиму 2-3 месяца. 85% денег дает Европейский союз. О чем вы говорите? Европейский союз – это спонсор путинизма, спонсор войн в Сирии, войн на Украине, аннексии Крыма, путинский армии, Росгвардии и всего, чем Путин подавляет свой народ и атакует соседние народы», – поддержал собутыльника Айдер Муждабаев.

Напомним, ранее Айдер Муждабаев возложил вину за потерю Крыма лично на экс-президента США Барака Обаму.

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