Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Киевский экономист: Белоруссия может «потушить свет» на Украине

Новости УкраиныРоссия и Белоруссия действительно могут создать Украину серьезные проблемы, отказавшись от поставок электроэнергии или...

Россия и Белоруссия действительно могут создать Украину серьезные проблемы, отказавшись от поставок электроэнергии или других энергоносителей в эту страну.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил киевский экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По мнению эксперта, недавние слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «возвращении Украины» могут оказаться не просто угрозой.

«Хотелось бы напомнить интервью Лукашенко – там были высказывания, что он вместе с Россией может выключить Украину за сутки. Ну, за сутки, наверное, не может, но за месяц это вполне реально, потому что хочу напомнить – из Белоруссии мы получаем более 50% нефтепродуктов светлых, около 60% битума на «Большую стройку». Мы получаем оттуда же электроэнергию – и оттуда, и из России. Более того, Украина находится до сих пор в единой энергетической системе, которая была в Советском Союзе», – сказал Степанюк.

«Если в Украине, не дай бог, будут веерные отключения электричества, то включить его можно только после того, как подадут электричество из Российской Федерации или Белоруссии. Если не подадут, то самостоятельно восстановить подачу электричества Украина не может. А если у нас, к тому же, не будет угля и газа, чем производить это электричество, то рано или поздно это случится, и угроза Лукашенко будет иметь очень осязаемый и темный для всех характер. И не дай бог, это случится зимой, например. Поэтому зависимость Украины от Белоруссии очень большая и портить отношения – это пилить сук, на котором сидишь», – заявил экономист.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть