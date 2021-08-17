Киевский экономист: Белоруссия может «потушить свет» на Украине

17.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия и Белоруссия действительно могут создать Украину серьезные проблемы, отказавшись от поставок электроэнергии или других энергоносителей в эту страну.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил киевский экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, недавние слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «возвращении Украины» могут оказаться не просто угрозой.

«Хотелось бы напомнить интервью Лукашенко – там были высказывания, что он вместе с Россией может выключить Украину за сутки. Ну, за сутки, наверное, не может, но за месяц это вполне реально, потому что хочу напомнить – из Белоруссии мы получаем более 50% нефтепродуктов светлых, около 60% битума на «Большую стройку». Мы получаем оттуда же электроэнергию – и оттуда, и из России. Более того, Украина находится до сих пор в единой энергетической системе, которая была в Советском Союзе», – сказал Степанюк.

«Если в Украине, не дай бог, будут веерные отключения электричества, то включить его можно только после того, как подадут электричество из Российской Федерации или Белоруссии. Если не подадут, то самостоятельно восстановить подачу электричества Украина не может. А если у нас, к тому же, не будет угля и газа, чем производить это электричество, то рано или поздно это случится, и угроза Лукашенко будет иметь очень осязаемый и темный для всех характер. И не дай бог, это случится зимой, например. Поэтому зависимость Украины от Белоруссии очень большая и портить отношения – это пилить сук, на котором сидишь», – заявил экономист.