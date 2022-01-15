Украинский экономист: Скоро поедем на заработки не в Польшу, а в Молдову

15.01.2022  14:55 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Кризис, Молдова, Украина, Экономика
Новости Украины

Несмотря на оптимистичные заявления украинских властей о преодолении кризиса, экономика страны не смогла вернуться даже к показателям 2008 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Украины, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин, отвечая на вопрос, как пандемия повлияла на украинскую экономику.

Несмотря на оптимистичные заявления украинских властей о преодолении кризиса, экономика страны не смогла вернуться...

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Он обратил внимание, что страна входила в кризис еще до эпидемии.

«Экономику прибил 2014 год. Затем была 42-процентная инфляция 2016 года. Мы переориентировались с российского рынка на европейский и китайский. Падать было некуда. Минус 4 процента экономики 2020-го были достаточно хороши. Сейчас мы вроде и неплохо выглядим на фоне остальных экономик. Но когда ты недалеко от дна – куда проваливаться? Промышленное производство снижалось на полтора года. Власти говорят, что мы хорошо вышли из кризиса. А мы не вернулись даже к показателям 2008-го», – сказал эксперт.

По его словам, сегодня только белорусская экономика растет медленнее, чем украинская.

«Даже Молдова догнала. Если продолжим нынешний политический курс, то скоро украинцы поедут на заработки не в Польшу, а в Молдову», – не исключает Черкашин.

Чтобы такого не произошло, он считает, что украинский ВВП должен расти на 8–12 процентов в год.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в новом году экономисты прогнозируют Украине рост цен и закрытие производств.

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