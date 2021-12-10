Киевский международник: ВМСУ планировали показать права Украины на Азовское море

10.12.2021  13:22 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Приближение корабля ВМСУ «Донбасс» к Керченскому проливу могло иметь целью демонстрацию того, что Украина считает Азовское море своим.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Владимир Воля, специализирующийся на вопросах международной политики.

Приближение корабля ВМСУ «Донбасс» к Керченскому проливу могло иметь целью демонстрацию того, что Украина...

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«Действительно, после заявлений с российской стороны возникают ассоциации с с попыткой прорыва через Керченский пролив при Порошенко. Я не исключаю, что с украинской стороны могли быть какие-то смыслы в том, чтобы продемонстрировать, что Азовское море, его часть, всё-таки принадлежит Украине», – отметил эксперт.

«Вместе с тем, нельзя всё-таки сказать, что судно двигалось, невзирая ни на какие предупреждения по направлению к Керченскому проливу. Даже из утверждений российской стороны следует, что оно находилась на достаточно большом расстоянии от пролива. Именно поэтому, нельзя говорить о том, что произошёл какой-то инцидент», – считает Воля.

Вечером 9 декабря украинский военный корабль «Донбасс» приблизился к Керченскому проливу. При этом корабль не подавал заявку на проход и не реагировал на обращения российских пограничников.

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