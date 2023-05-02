Киевский военный эксперт заявил об «опасном для Украины» сигнале от РФ

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Возможность России призвать еще несколько сотен тысяч военнослужащих – это очень опасный сигнал для Украины.

Об этом в интервью интернет-каналу «Дикий livе» заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, Россия обладает большим мобилизационным потенциалом – это касается как экономики, так и военных ресурсов и живой силы.

«Россия – большое ресурсное государство, мобилизационный ресурс очень большой. Потому что, когда армии считают, какая армия в мире, это же не только экономическое состояние, ресурсное состояние, сколько денег выделяется на военный бюджет, но и ресурсы личного состава, ядерное оружие и тому подобное. Ресурсов много… Поэтому, если кто-то думает, они будут считать, что больше у них будет погибать – больше будет приходить, Россия-то большая… Поэтому, это сигнал очень серьезный для нас, и он очень опасен», – заявил Стариков.