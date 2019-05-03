Киевского чиновника назвали «козлом» в прямом эфире

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко был замешан в коррупционных скандалах еще со времен «оранжевой революции», и является самым большим злом, которое случалось на Украине.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил позвонивший в студию телезритель Сергей из Львовской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Злой националист из Западной Украины обвинил Порошенко во всех «бедах» украинских «патриотов».

«Я просто хотел напомнить, что в «оранжевую революцию» пятой колонной была «Наша Украина», именно Порошенко был обвинён в политической коррупции, термин «люби друзи», покойный Зинченко, и открытое уголовное дело Пискуном, за что его Порошенко с Ющенко сразу сняли без решения Верховной Рады. Это одно преступление.

Потом, после «майдана гидности», именно стая Порошенко и бывшая верхушка «Нашей Украины» сдали Крым и сделали всё, чтобы вспыхнула война на Донбассе, назначение Гелетея – это и было той спичкой, выпуск Гиркина, уничтожение добровольческих батальонов, полная зачистка и дискредитация. Тут причастны много фамилий. Я считаю, что Порошенко есть и был самым главным коллаборантом Кремля, это самое большее зло для Украины, какое только было, даже Янукович перед ним ангелочек. У меня просто вопрос, когда уже эта власть уйдёт и прекратит геноцид украинского народа, таких грабителей не было никогда, как Порошенко и его стая. Парубий – засланный казачок на Майдан, это без вопросов. Та не проверяй ты телефон, козёл!», – выпалил звонивший в адрес присутствовавшего в студии заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрия Грымчака.

В ответ киевский чиновник попросил отключить зрителя от эфира и назвал его больным.

«Давайте его выключим, человек немного больной, не знает, что господин Зинченко, выступив со своими обвинениями, проиграл все суды, я знаю точно, что один из «любых друзив», Александр Третьяков, подал в суд, и оказалось, что ни одних данных у господина Зинченко не было.

Что касается сдачи Крыма и всего остального, не слушайте вы российские СМИ, а лучше разбирайтесь сами. Больной человек, ничего не могу сказать, Бог ему судья», – огрызнулся Грымчак.

Напомним, это уже не первый инцидент, когда замминистра опозорился в прямом эфире, ранее он заявлял, что киевское правительство не отдаст свою власть без боя и «даст по рукам и зубам» каждому, кто посмеет на нее посягнуть. Позже скандальный чиновник также устроил дебош в студии одного из телеканалов, попытавшись спровоцировать драку с нардепом Евгением Мураевым.