Киеву больше нечем кормить украинскую армию

25.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Киевские власти обратились к украинским губернаторам с просьбой быть готовыми с сегодняшнего дня взять на свое содержание оплату питания ВСУ.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замглавы Офиса президента Анна Коваленко сообщила о критической ситуации с поставками питания в воинские части. Из-за коронавируса, компании, которые занимаются обеспечением продовольствия, задерживают подписание контрактов. Предприниматели ссылаются на форс-мажорные обстоятельства.

В этой связи Офис Президента обратился к украинским губернаторам с просьбой быть готовыми бесплатно с сегодняшнего дня взять на свое содержание оплату питания военных», – рассказал Журавко.

«Как по мне, так пусть сидят голодные. Сейчас у губернаторов должны быть другие проблемы, а не, как и за какие деньги кормить армию…Лично я против, чтобы вы кормили такую армию. Ведь они сегодня продолжают убивать мирных граждан Донбасса, разрушают инфраструктуру региона и жилые дома», – обратился экс-депутат к украинским предпринимателям.

Кроме того, он напомнил, что на Украине всё ещё действует закон, согласно которому с каждого гражданина взимают налог на войну.

«А это десятки миллиардов гривен! Так, получается, что с вас, дорогие мои, делают дебилов, облагая двойным налогообложением на войну. Вы платите налоги, кроме этого и другим вкладом помогаете, а власть эти деньги разворовывает!

Таким образом, предлагая вам сегодня кормить вояк армии, высокие чиновники освобождают для себя реальные деньги, чтобы набить себе побольше карманы, прикрываясь коронавирусом», – добавил Журавко.

По его мнению, первое, что должна сделать власть – это немедленно остановить войну.

«Освобожденные деньги направить на медицину и борьбу с коронавирусом. Войска необходимо отправить по месту их расположения и дислокации.

Освободившуюся разницу денег – отправить на питание своих же войск, не позволяя разворовывать медицинское оборудование, маски, и перепродавать втридорога населению. Пусть хотя бы с этого начнут.

Так что думайте сами, украинцы, прежде чем «помогать» ворам от власти», – заключил Алексей Журавко.

Ранее в ЛНР сообщали, что, согласно данным разведки, карантин на Украине спровоцирует в украинской армии голодные бунты.