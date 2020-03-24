Карантин на Украине провоцирует голодные бунты в армии

24.03.2020, Луганск, Сергей Вредников

В ближайшее время ожидается значительное ухудшение уровня продовольственного обеспечения украинских подразделений в зоне «ООС».

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введенные правительством Украины ограничения (в связи с карантином – ред.) вызвали негативную реакцию среди военнослужащих, находящихся в зоне проведения карательной операции, которые опасаются перебоев в поставках продовольствия.

Шквал негативных сообщений в социальных сетях вынудил украинское командование спешно заявить о том, что карантинные мероприятия не помешают обеспечению жизнедеятельности подразделений ВСУ», – рассказал Филипоненко.

Несмотря на это, по информации источника в 93 бригаде ВСУ, последняя поставка продуктов в соединение составила менее половины от положенной нормы.

«В штабе ОТГ «Север» ссылаются на указания Главного управления тылового обеспечения ВСУ об ограничении норм положенного довольствия до 30% в связи с карантином в стране. По этой причине, в ближайшее время ожидается значительное ухудшение уровня продовольственного обеспечения украинских подразделений в зоне ООС, что может спровоцировать «голодные бунты» среди личного состава боевиков», – добавил представитель ведомства.