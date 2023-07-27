Кишинев провоцирует Москву на жесткие шаги

София Русу.  
27.07.2023 10:37
  (Мск) , Кишинев
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Авторская колонка, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Русофобия


Молдова после надуманного скандала со «шпионскими антеннами» намерена выслать две трети дипломатов и технических работников российской дипмиссии.

Напряженность между Кишиневом и Москвой нарастает давно, вопрос о сокращении штата посольства РФ витал в воздухе. Почему решение принято именно сейчас? Как это повлияет на работу миротворческих механизмов? Чем может обернуться для Приднестровья? Ситуацию по просьбе ПолитНавигатора комментируют эксперты.

Молдова после надуманного скандала со «шпионскими антеннами» намерена выслать две трети дипломатов и технических...

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Александр Кориненко, политолог:

– Молдавская власть давно искала повод для высылки российских дипломатов из страны, но никаких поводов для этого не было. Они уверены, что Россия инспирирует процессы против президента и ее партии.

В рядах правящего класса давно царит шпиономания, близкая в паранойе. Самый большой страх PAS – потерять власть. Осенью у нас местные выборы, поэтому ждать желтая команда уже не могла.

Журналисты, которые обслуживают правящую верхушку, состряпали расследование относительно того, что на крыше посольства России в Кишиневе установлены антенны, с помощью которых российские спецслужбы ведут разведывательную деятельность. Прошу заметить, что расследование провела не Служба информации и безопасности Молдовы, а именно журналисты.

Молдавская спецслужба, очевидно, не хотела, чтобы разведчиков подняли на смех из-за «зомби-антенн». Мы можем иронизировать, но результат один: двусторонние отношения, находившиеся на нулевой планке, еще сильнее ухудшатся.

Анатолий Дирун, политолог:

– В своем выступлении 2 июня 2023 года в Хельсинки госсекретарь США Энтони Блинкен  ясно высказался, что США и союзники не позволят России одержать победу в войне на Украине ни в «короткой игре», ни в длинной перспективе.

При этом важно понимать, что боевые действия – это только часть глобального противостояния,  в результате которого будет сформирована новая архитектура европейской безопасности. Решение о высылке из Молдовы российских дипломатов – очередной ход в этой шахматной партии.

Обращает на себя внимание тот факт, что это решение реализовывается в условиях раскола и фрагментации левых сил в Молдове, традиционно выступающих за сотрудничество с Российской Федерацией.

С точки зрения приднестровского урегулирования создаются условия для минимизации влияния России на контакты в формате «1+1», т.е. между Тирасполем и Кишиневом. При этом надо учитывать, что речь идет о переговорах европейских коллег и молдавской стороны как с МИД Приднестровья, так и представителями крупного бизнеса республики.

Андрей Сафонов, политолог:

– Итак, отношения России и Запада еще больше приблизились к границе мировой ядерной войны. Западники спускают с цепи своих сателлитов. Установка для них четкая: полностью разорвать отношения с Москвой. Никаких полутонов! Никаких балансирований! Никаких лавирований, как это бывало раньше!

В Молдове прежние политики для такой политики не годились. Ни Лучинский, ни Воронин, ни Плахотнюк, ни даже Снегур. Они не были стопроцентными марионетками. Иное дело сейчас.

За последние несколько недель и месяцев кишиневские власти ведут последовательную, сформулированную западниками, линию на полный разрыв отношений с Кремлем, включая дипломатические. Ежедневные нападки на Россию на самом высоком уровне, совершенно тупой скандал со «шпионскими антеннами» на крыше российского посольства, дебильные утверждения, будто Россия всегда вела враждебную политику в отношении Молдовы – все это должно спровоцировать Москву первой разорвать дипотношения с Молдовой.

Допускаю, что такой разрыв (но только со стороны кишиневских властей) может произойти в ближайшие 4-8 месяцев. Но это общая стратегия. Есть и «бои местного значения». Сокращение персонала посольства России в РМ до 10 дипломатов и 15 технических работников преследует еще несколько целей.

Во-первых, это паралич работы российского консульского пункта в Тирасполе для прекращения выдачи российских паспортов жителям ПМР. Такая выдача срывает заготовку Кишинева выдать ситуацию в качестве показателя, будто большинство приднестровцев – за националистов Молдовы, ибо в ПМР больше обладателей  молдовских паспортов, чем российских.

Во-вторых, западникам руками кишиневских сателлитов нужно разрушить работу Объединенной контрольной комиссии, контролирующей обстановку в Зоне безопасности на Днестре. В ОКК работают и российские представители. Если они не смогут «разорваться» между многими направлениями работы, тогда Кишинев может попробовать заявить о нефункциональности ОКК и затем поставить вопрос о выходе из мирного Соглашения от 21 июля 1992 года.

То есть создать обстановку, в которой возможно повторение событий 1992 года. Тут уж нужно любой ценой сохранить ОКК, да и миротворческий формат с участием трехстороннего контингента (Россия, Приднестровье, Молдова). А заодно, если работа консульского пункта вообще забарахлит, можно будет перейти к «вертолетной» раздаче паспортов России. Всем приднестровцам и при минимальном рассмотрении. Да и вообще логично перейти к прямым отношениям между Россией и Приднестровьем во ВСЕХ областях. Без исключения.

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