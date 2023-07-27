Кишинев провоцирует Москву на жесткие шаги

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Молдова после надуманного скандала со «шпионскими антеннами» намерена выслать две трети дипломатов и технических работников российской дипмиссии.

Напряженность между Кишиневом и Москвой нарастает давно, вопрос о сокращении штата посольства РФ витал в воздухе. Почему решение принято именно сейчас? Как это повлияет на работу миротворческих механизмов? Чем может обернуться для Приднестровья? Ситуацию по просьбе ПолитНавигатора комментируют эксперты.

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Александр Кориненко, политолог:

– Молдавская власть давно искала повод для высылки российских дипломатов из страны, но никаких поводов для этого не было. Они уверены, что Россия инспирирует процессы против президента и ее партии.

В рядах правящего класса давно царит шпиономания, близкая в паранойе. Самый большой страх PAS – потерять власть. Осенью у нас местные выборы, поэтому ждать желтая команда уже не могла.

Журналисты, которые обслуживают правящую верхушку, состряпали расследование относительно того, что на крыше посольства России в Кишиневе установлены антенны, с помощью которых российские спецслужбы ведут разведывательную деятельность. Прошу заметить, что расследование провела не Служба информации и безопасности Молдовы, а именно журналисты.

Молдавская спецслужба, очевидно, не хотела, чтобы разведчиков подняли на смех из-за «зомби-антенн». Мы можем иронизировать, но результат один: двусторонние отношения, находившиеся на нулевой планке, еще сильнее ухудшатся.

Анатолий Дирун, политолог:

– В своем выступлении 2 июня 2023 года в Хельсинки госсекретарь США Энтони Блинкен ясно высказался, что США и союзники не позволят России одержать победу в войне на Украине ни в «короткой игре», ни в длинной перспективе.

При этом важно понимать, что боевые действия – это только часть глобального противостояния, в результате которого будет сформирована новая архитектура европейской безопасности. Решение о высылке из Молдовы российских дипломатов – очередной ход в этой шахматной партии.

Обращает на себя внимание тот факт, что это решение реализовывается в условиях раскола и фрагментации левых сил в Молдове, традиционно выступающих за сотрудничество с Российской Федерацией. С точки зрения приднестровского урегулирования создаются условия для минимизации влияния России на контакты в формате «1+1», т.е. между Тирасполем и Кишиневом. При этом надо учитывать, что речь идет о переговорах европейских коллег и молдавской стороны как с МИД Приднестровья, так и представителями крупного бизнеса республики.

Андрей Сафонов, политолог:

– Итак, отношения России и Запада еще больше приблизились к границе мировой ядерной войны. Западники спускают с цепи своих сателлитов. Установка для них четкая: полностью разорвать отношения с Москвой. Никаких полутонов! Никаких балансирований! Никаких лавирований, как это бывало раньше!

В Молдове прежние политики для такой политики не годились. Ни Лучинский, ни Воронин, ни Плахотнюк, ни даже Снегур. Они не были стопроцентными марионетками. Иное дело сейчас.

За последние несколько недель и месяцев кишиневские власти ведут последовательную, сформулированную западниками, линию на полный разрыв отношений с Кремлем, включая дипломатические. Ежедневные нападки на Россию на самом высоком уровне, совершенно тупой скандал со «шпионскими антеннами» на крыше российского посольства, дебильные утверждения, будто Россия всегда вела враждебную политику в отношении Молдовы – все это должно спровоцировать Москву первой разорвать дипотношения с Молдовой.

Допускаю, что такой разрыв (но только со стороны кишиневских властей) может произойти в ближайшие 4-8 месяцев. Но это общая стратегия. Есть и «бои местного значения». Сокращение персонала посольства России в РМ до 10 дипломатов и 15 технических работников преследует еще несколько целей.

Во-первых, это паралич работы российского консульского пункта в Тирасполе для прекращения выдачи российских паспортов жителям ПМР. Такая выдача срывает заготовку Кишинева выдать ситуацию в качестве показателя, будто большинство приднестровцев – за националистов Молдовы, ибо в ПМР больше обладателей молдовских паспортов, чем российских.

Во-вторых, западникам руками кишиневских сателлитов нужно разрушить работу Объединенной контрольной комиссии, контролирующей обстановку в Зоне безопасности на Днестре. В ОКК работают и российские представители. Если они не смогут «разорваться» между многими направлениями работы, тогда Кишинев может попробовать заявить о нефункциональности ОКК и затем поставить вопрос о выходе из мирного Соглашения от 21 июля 1992 года.

То есть создать обстановку, в которой возможно повторение событий 1992 года. Тут уж нужно любой ценой сохранить ОКК, да и миротворческий формат с участием трехстороннего контингента (Россия, Приднестровье, Молдова). А заодно, если работа консульского пункта вообще забарахлит, можно будет перейти к «вертолетной» раздаче паспортов России. Всем приднестровцам и при минимальном рассмотрении. Да и вообще логично перейти к прямым отношениям между Россией и Приднестровьем во ВСЕХ областях. Без исключения.