Коломойский перегорел и хочет мириться с Москвой, – «сливший» Русскую весну Кернес

17.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Олигарх Игорь Коломойский смотрит на несколько шагов вперед, а потому больше не позволяет оскорблять президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Издание попросило ответить на вопрос, почему Коломойский не продолжил политическую карьеру.

«Он один раз был во власти, проявил свою патриотическую позицию, когда Украина боролась за свою независимость. Харьков был полярным городом, то метель, то солнце… Он мне давал разные подсказки, наставления, как защитить интересы Украины», – сказал харьковский мэр.

Издание напомнило, что в свое время Коломойский называл Путина шизофреником, но недавно призвал к миру с РФ , заявив, что конфликт с Москвой провоцирует Запад.

«Коломойский многих такими словечками называл, но то, что у него есть реальное ощущение жизни, и он думает на несколько шагов вперед – в этом все убедились. Если он высказался по поводу отношений с Россией, то значит, что он сам перегорел и понимает, что получится, если мы будем без отношений с Россией. А кто нас рассорил? Я открыто могу заявить, что Крым сдали Александр Турчинов и Ко. Я говорю это открыто, потому что не было ни одного указа, чтобы защитить Крым», – считает Кернес.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить протесты участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждал, что руководство РФ само не захотело повторения Крымского сценария в Харькове во время событий 2014 года, поэтому местные власти, представлявшие Партию регионов, пошли по рекомендации олигарха Игоря Коломойского на «слив» Русской весны.