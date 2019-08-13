Коломойский включает дурака

13.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают покровителем нынешнего президента Владимира Зеленского, заявляя об опасности федерализации, забывает о европейском опыте.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что унитарное устройство Украины не мешает ей наделить отдельный регион широчайшими полномочиями, которыми, например, обладает Страна Басков в составе Испании.

«Коломойский, который очень умный человек, включает дурачка и рассказывает: у нас унитарная страна и какие тут могут быть федерализации или особые статусы. Он точно знает, что может быть. Он знает не хуже меня, что Испания – унитарная страна и там есть автономный регион. Тем не менее он включает дурака и лучше не скажешь. И дает подсказку Зеленскому: «Не надо, давайте на пять лет дадим, а потом еще посмотрим. И параллельно осуществляется подготовка полицейских – там, по моему, восемь сотен полицейских. Их подготовили к тому, чтобы они там, на территории непризнанных республик, они туда приедут и будут там наводить порядок», – заявил Погребинский.