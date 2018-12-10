Командующий ВМС Украины нашел оригинальный способ сдаться в плен России

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил Петру Порошенко, что готов на все, включая выдачу его России по обмену ради освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом командующий ВМС сообщил в интервтю киевскому изданию УНН.

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“В разговоре с Президентом я говорил, о том, что делаю все что в моих силах и готов на все ради освобождения моряков. Даже готов на обмен”, – рассказал командующий ВМС.

На уточнение журналиста о том, как отреагировал Порошенко на это предложение, Игорь Воронченко ответил: “Я пока не могу сказать”.

Отвечая на вопрос о том, обращался Воронченко к украинской стороне, которая занимается обменом пленных, он сообщил: “Я заявление сделал. Те люди, которые этот процесс делают, я готов с ними общаться по этому направлению”.

Командующий ВМС заверил, что готов сделать со своей стороны все для обмена украинских моряков.

“Готов. А что откажусь от своих слов? У меня опыт есть. И вытягивания оттуда тоже есть. Вытащим их. Они действовали законно и в правовом поле”, – резюмировал Воронченко.

Напомним, глава ВМС Украины заявил, что готов предложить себя в обмен на пленных Россией моряков.