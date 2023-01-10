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Американская табачная компания «Филипп Моррис» не собирается покидать российский рынок и фактически спонсирует ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист и антироссийский пропагандист Евгений Плинский.

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«Филипп Моррис в своих ежегодных отчетах обозначает украинский Крым территорией России. А еще хвастается благодарностями от Путина, платит миллиарды налогов на оружие для армии Кремля и не выходит с рынка страны-оккупанта. Чего ждать в их отчете в следующем году? Присоединения на их картах к России Херсона и Запорожья?», – негодует автор.

По его мнению, пора начать «громкую публичную дискуссию вокруг деятельности этой компании».

«Власть почему-то никак не начнет все это замечать. Власти видят Филипп Моррис только когда продвигают в парламенте их интересы. Год войны почти! Ау!», – возмущается Плинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экстремисты-меджлисовцы пришли в ярость, поскольку польские мусульмане признали Крым российским.

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