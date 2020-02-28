28.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Королевскую обвинили в провокации бандеровцев


Сам по себе факт приезда во Львов депутата от «ОПЗЖ» Натальи Королевской, которую накануне «активисты» вытолкали с заседания, – хорошо спланированная провокация с целью выставить галичан дикими бандеровцами.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на «НТА» заявил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне позвонили, что проходит круглый стол, посвящённый социальному обеспечению, когда я пришёл, я был действительно удивлён, когда увидел там Королевскую, но мы эту Королевскую видим в Верховной раде. И мы видим, как рейтинг этого «ОПЗЖ», к сожалению, растёт! И Королевская, я абсолютно уверен, приехала сюда с провокационной целью. Потому что, когда активисты её спросили, кто является агрессором, что, сложно ответить: агрессор – Россия? Это в законе написано, это все знают.

Она отказалась это делать, но приехала туда с камерами пророссийских каналов, которые её поддерживают, демонстративно выбежала и сбежала.  И будет рассказывать, как проклятые бандеровцы выгнали народного депутата у себя в тех регионах, где они надеются на поддержку, для того, чтобы дальше раскалывать Украину. Поэтому такие провокации, как устроила Королевская, для меня крайне опасны», – рассказал Княжицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть