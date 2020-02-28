Королевскую обвинили в провокации бандеровцев

28.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Сам по себе факт приезда во Львов депутата от «ОПЗЖ» Натальи Королевской, которую накануне «активисты» вытолкали с заседания, – хорошо спланированная провокация с целью выставить галичан дикими бандеровцами.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на «НТА» заявил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне позвонили, что проходит круглый стол, посвящённый социальному обеспечению, когда я пришёл, я был действительно удивлён, когда увидел там Королевскую, но мы эту Королевскую видим в Верховной раде. И мы видим, как рейтинг этого «ОПЗЖ», к сожалению, растёт! И Королевская, я абсолютно уверен, приехала сюда с провокационной целью. Потому что, когда активисты её спросили, кто является агрессором, что, сложно ответить: агрессор – Россия? Это в законе написано, это все знают.

Она отказалась это делать, но приехала туда с камерами пророссийских каналов, которые её поддерживают, демонстративно выбежала и сбежала. И будет рассказывать, как проклятые бандеровцы выгнали народного депутата у себя в тех регионах, где они надеются на поддержку, для того, чтобы дальше раскалывать Украину. Поэтому такие провокации, как устроила Королевская, для меня крайне опасны», – рассказал Княжицкий.