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Король Великобритании Карл III 20 февраля посетил тренировочную базу на юго-западе Англии, где ведется подготовка военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил британский таблоид Daily Express, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тот же день посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал видео с учений украинских танкистов, которые осваивают Leopard 2A6.

На протяжении всего визита монарха сопровождал начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс. Британский король встретился с инструкторами различных британских и западных подразделений, а также пообщался с украинскими бойцами. По информации издания, украинцы проходят базовый курс обучения, рассчитанный на 35 суток, в ходе которого акцент делается на живучести.

Daily Express специально отметила, что короля Карла III, который также является главой государства в Новой Зеландии, новозеландский солдат приветствовал «хонги», – традиционным приветствием маори, когда два человека прижимаются друг к другу носами.

Выкрикивал ли монарх нацистское приветствие «Слава Украине – героям слава!», которое является официальным в ВСУ, издание не сообщило.

Примечательно, что в фото и видеорепортаже о визите монарха на военную базу не запечатлены боевые стрельбы, и, судя по всему, оружие в руках военных, обменявшихся рукопожатиями с королём, было не заряжено. А вот посол Украины в Берлине Алексей Макеев в тот же день опубликовал видео с учений украинских военных, которые стреляют из танков Leopard 2A6.

«Первый выстрел украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер, Германия! Снято сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс», – написал дипломат в социальных сетях.

Макеев посетил тренировки украинских войск совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который подтвердил, что учения идут согласно плану, и Берлин планирует доставить танки Киеву до конца марта.

При этом ранее Писториус отмечал, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их на Украину, как было обещано. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес 18 февраля сказал, что только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их военной техникой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что числа танков, которое ФРГ пообещала передать Украине, недостаточно для изменения хода боевых действий.