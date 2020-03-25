Коронавирус разъединяет страны

25.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса COVID-19 не заставила воюющие страны прекратить огонь и объединиться в борьбе с этой угрозой.

Об этом «Известиям» заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже при противостоянии вирусу сильна инерция старых подходов. О COVID-19 стало известно в начале года, но это не предотвратило эскалацию в Сирии или нарушение режима прекращения огня в Ливии – на фоне этого вируса очень многое продолжалось «как всегда». Какого-то катарсиса и нового понимания о единстве мира пока не произошло. Это, конечно, не отменяет помощь стран друг другу. Но сейчас мы видим, что коронавирус мир скорее разъединяет», – считает Кортунов.

Похожего мнения относительно конфликта в Донбассе придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Пока существенного сокращения взаимных обстрелов в Донбассе не наблюдается, поэтому на ход конфликта и его урегулирование эпидемия существенного влияния не имеет. Но тут надо обратить внимание на то, что на Украине нет доверия относительно числа зараженных – есть подозрение, что инфицированных гораздо больше. В ближайшее время должны заработать тесты, и тогда влияние вируса на политику станет понятным», – сказал Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на призыв генсека ООН, Украина активизировала войну против Донбасса.