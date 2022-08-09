«Крестик или трусы!»: Михалков раскритиковал недопуск Крыма в Российский футбольный союз

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Несмотря на окончательное и бесповоротное решение руководства РФ взять курс на построение сильного и суверенного от враждебного влияния Запада государства, в правительственных кругах по-прежнему есть деятели, услуживающие Вашингтону во вред собственной стране.

Об этом в авторской программе «Бесогон ТВ» рассказал кинорежиссер Никита Михалков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал высказывание в адрес погибших в рамках СВО российских военнослужащих экс-депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой, сбежавшей в Грузию после возбуждения против нее уголовного дела по статье 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий».

«Послушайте, вы можете иметь любую точку зрению… Хотя, если так думаете, нахр*на вы сидите в депутатах? Зачем? Есть люди, которые уже давно не живут в стране и пытаются решать вопросы ее будущего, есть люди, которые живут в одном регионе, одном городе и находятся по разные стороны баррикад, а есть те, кто живут в России, но подспудно и не живут в ней, а в разделенной уже стране», – возмущен Михалков.

Кинорежиссер озадачен постановлением исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги Александра Аллаева о запрете крымским командами на вступление в состав Российского футбольного союза из-за сотрудничества организации с УЕФА и личного непризнания статуса полуострова.

«Он как нечто очевидное говорит, что «нельзя принять крымские команды в Российский футбольный союз, так как он является членом ФИФА и УЕФА». Слушайте, ребята, вы определитесь: либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Как это может быть? Крым – это часть России! Это все равно, что отказать в возможности представителям Чувашии или Татарстана принимать участие в футбольном чемпионате страны. Мы не даем участвовать в чемпионате крымским командам, потому что кто-то считает, что Крым – это «аннексированная территория», что Крым – это «не Россия»? Поэтому? Сейчас-то мы чего боимся? У нас санкций – выше крыши! Перед кем нам шапку ломать, что не смогут иностранные футболисты у нас играть?..», – недоумевал он.

В качестве показательного примера переориентации, в том числе, в области спорта, на отечественные ресурсы, ведущий привел замечание президента РФ Владимира Путина на заявление экс-главы РФС Сергея Фурсенко о том, что российский футбол нужно сделать «более зрелищным» путем привлечения иностранцев.

«Я видел удивительную картину на кинофестивале в Рио-де-Жанейро. Окна выходили на пляж и там, по определенным дням, мальчишки из трущоб – нищие абсолютно – кто в чем (выходили играть в футбол – ред.). Только были накидки разные, чтобы различать, кто за кого играет. 9 – 12 лет, играют босиком на песке – 10 из 10 попадали в ворота в то месте, где тренер вешал газету. И потом эти мальчики вырастают великими футболистами. Что же мы, должны возлагать надежды только на тех, кого можно купить за громадные деньги? Занятная принципиальная позиция: находиться под санкциями, не иметь возможности принимать участие в международных соревнованиях и в то же время, не допускать футболистов из Крыма, потому что Крым кем-то где-то считается «аннексированной территорией», – возмущенно заключил Михалков.