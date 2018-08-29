Крупные азиатские холдинги готовятся зайти в Крым

29.08.2018

Группы компаний из Бахрейна и Китая готовы вложить более 100 миллионов евро в строительство электростанций в Крыму и реализацию ряда других инфраструктурных проектов на полуострове.

Об этом, ссылаясь на представителя компаний в РФ Штефана Довина, сообщают «Известия».

“Мои торговые партнеры из Бахрейна и Китая, интересы которых я представляю в России и странах Юго-Восточной Европы, готовы не только модернизировать крымские электростанции, но и строить новые. Кроме того, они заинтересованы в реализации и других инфраструктурных проектов на полуострове. Уже подготовлено комплексное решение по утилизации всех видов отходов, которые производятся на полуострове. Его возможно использовать в Крыму, что обеспечит дополнительную защиту окружающей среды в регионе. Мы намерены обеспечить финансирование, планирование, доставку технологий, монтаж и запуск систем”, – рассказал Довин.

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“В общей сложности речь идет об инвестициях на сумму более €100 млн, которые компании готовы вложить в развитие Крыма, – добавил он. – У нас есть четыре месяца до конца текущего года, чтобы провести все необходимые встречи с представителями Республики Крым. Я в августе посетил полуостров с рабочим визитом и увидел огромный потенциал для инвестиций. Для зарубежных инвесторов сейчас важно получить гарантии защиты их финансовых вложений. Если всё пойдет гладко, мы готовы приступить к реализации проектов уже в 2019 году”

В свою очередь сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров отметил, что азиатские компании остаются безразличными к санкциям, введенным западными странами после воссоединения полуострова с Россией, а потому проводят активную инвестиционную политику в отношении Крыма.

“В ходе визита словацкой делегации, в составе которой Республику Крым посетил и Штефан Довина, мы действительно обсуждали энергетический потенциал и инфраструктурные проекты полуострова. Неудивительно, что наши коллеги хотят инвестировать именно в этот сектор. Сейчас мы прорабатываем предложенные проекты, реализация которых может начаться уже в 2019 году после юбилейного пятого Ялтинского форума. Туда же мы пригласим и инвесторов из Китая и Бахрейна. В целом на пятом ЯМЭФ ожидаются сотни гостей из ста государств”, – уточнил Назаров.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Госдуме хотят защитить анонимность бизнесменов, инвестирующих в Крым.

Кроме того, Ассоциация предпринимателей Республики Крым и Севастополя разработала схему привлечения западных инвестиций в обход санкций