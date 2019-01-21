Крым оказался в логистическом мешке

21.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту решило проблемы логистики и товарооборота между полуостровом и материковой частью России, но не позволило снизить цены на товары в республике.

Причиной тому эксперты, опрошенные «Российской газетой», называют то, что завозящие товары в Крым транспортные компании вынуждены закладывать в их стоимость и обратную дорогу для грузовиков, которые зачастую возвращаются на материк пустыми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крым – это своего рода логистический мешок, где потребление товаров в целом значительно больше, чем производимой продукции. Сегодня автомобильные перевозчики, доставляя грузы в Крым, сталкиваются с тем, что обратно им везти нечего. Следовательно, каждый участник этого рынка закладывает в обратный путь пустой пробег до ближайшего места скопления грузов, Краснодарского края», – отмечает экс-министр транспорта республики, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин.

По мнению главы ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергея Макеева, решить проблему могло бы создание на полуострове логистических центров.

«Для того чтобы активно влиять на ценообразование, Крыму нужна цивилизованная система оптовой торговли, логистические центры. В минэкономразвития Крыма рассматривается инвестиционный проект создания оптового центра на Московском шоссе в Симферопольском районе. Логистические центры также планируют создать в Севастополе, в районе Феодосии и Керчи», – рассказал Макеев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что открытие моста для большегрузов – это лишь ускорение доставки товаров, а не ее удешевление.

По его словам, главная причина того, что цены не упали – отсутствие конкуренции.