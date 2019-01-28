«Крым» снова наш: Похищенную картину из Третьяковки нашла полиция

28.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Московские полицейские задержали похитителя картины Куинджи, укравшего вчера картину «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правоохранители разыскали похитителя в поселке Заречье Московской области, а картину он спрятал на территории стройки в Одинцовском районе столицы.

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«По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений. Подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ и на момент задержания находился под подпиской о невыезде», – говорится в сообщении.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело по ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о дерзком похищении, совершенном на глазах посетителей Третьяковской галереи.