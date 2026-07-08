Крым сравнивает себя с Одессой – Уралов

Елена Острякова.  
08.07.2026 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


В крымском обществе начинается ропот после прочтения одесских пабликов и общения с родственниками и бывшими сослуживцами.  В частности, у них возникает ощущение несправедливости от того, что цена на бензин в двух этих регионах одинаковая.

Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В крымском обществе начинается ропот после прочтения одесских пабликов и общения с родственниками и...

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«Люди сопоставляют с пост-Украиной, и включается все по классике когнитивной войны. У нас официальные источники сообщают, как мы перемогаем.

Но воюет у нас государство – а у общества это в голове не очень помещается. «Как так, мы страна-бензоколонка, а у нас бензин стоит столько же, сколько на заправках в Одессе, куда его явно привозят из Румынии. И при этом отключение света в Одессе 2-4 часа, а в Евпатории 2-3 часа в день дают свет», – сказал Уралов.

Он отметил, что раньше в Крыму никогда ропота не было. Недовольны  были только 10-15%, «которых оторвали от украинской кормушки».

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