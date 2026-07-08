Рютте: Россия – долгосрочная угроза. Ей не победить наш миролюбивый НАТОвский миллиард

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Россия будет признана «долгосрочной угрозой» для НАТО в итоговой декларации после завершения саммита альянса, который проходит сейчас в Турции.

Об этом на брифинге заявил генсек Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что этот альянс, объединяющий миллиард человек, живущих в Европе, Канаде и США, будет защищать каждый дюйм нашей территории. Вы не сможете победить НАТО. Мы обороняемся, мы никогда ни на кого не нападём, мы будем защищать только наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию, так что не связывайтесь с нами, не играйте с нами… Я ожидаю, что сегодня мы снова коллективно признаем, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории НАТО. Но вам нужно будет прочитать декларацию, когда она будет опубликована. Но я уверен, что долгосрочная угроза со стороны России снова будет отмечена», – заявил Рютте.

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