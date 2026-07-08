Немцы больше не хотят оплачивать роскошь украинских олигархов – депутат Европарламента от ФРГ

Анатолий Лапин.  
08.07.2026 16:15
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Пока в Германии разрушаются школы и приходят в упадок улицы, ее граждане платят огромные деньги на поддержку Украины. При этом украинские олигархи аплодируют такой помощи и покупают себе новые виллы на побережье.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от ФРГ Рут Фирмених, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Пока в Германии разрушаются школы и приходят в упадок улицы, ее граждане платят огромные...

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«Мы видим коррумпированную Украину. Кажется, что европейское присоединение Украины стоит очень дорого. Кто заплатит все эти деньги? Европейское население, особенно немецкое население должно до сих пор платить эти налоги.

В Берлине у нас есть школы и также разрушающиеся улицы. И сейчас есть украинские олигархи, которые радуются высылаемым миллиардам.

У нас также есть пункт в Европе, что присоединение Украины к ЕС должно также означать, что мы будем напрямую в войне с Россией. Что мы можем с этим поделать?», – вопрошала она.

«Здесь, в Европе, мы хотим мира, а не войны с Россией. Мы хотим, чтобы деньги шли в просвещение, больше в положительные вещи, а не для того, чтобы украинские элиты покупали себе новые виллы на побережье», – заявила Фирмених.

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