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При нынешнем руководстве украинцам даже не стоит надеяться, что их страданиям от войны придет конец.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока войну ведет нарциссично безответственный и психопатически самоуверенный КВН, решений не будет. Будет лишь черная футболка, котоаря выйдет на руинах и пообещает 95-й (любимое число, поскольку «95 квартал») по счету достойный ответ», – сказал Дроздов.

Он не понимает, зачем себя обманывать и объявлять траур после каждого обстрела.

«Сразу объявите год траура и не разменивайтесь. И люди будут знать эту тяжесть. Когда баллистика несбиваемая, уже, как пишут, по дороге между Харьковом и Днепром нет ни одной целой АЗС, горят склады, хабы, промпредприятия и так далее, – с нашей стороны постоянно несется: «Мы отомстим». Отчасти это удовлетворяет боль и ярость людей, но это рассчитано лишь на эмоциональный рефлекс», – считает галичанин.

По его словам, перспектив у всего этого нет, поскольку каждый раз будет следовать «ответ на ответ».