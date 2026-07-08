«Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин

Максим Столяров.  
08.07.2026 18:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 96
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцы рассматривают Украину как ресурсную базу из минералов и плодородной земли.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы рассматривают Украину как ресурсную базу из минералов и плодородной земли. Об этом президент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украина имеет огромный потенциал. Мы об этом говорили, господин президент говорит об этом больше, чем о самой войне.

Я думаю, что это намного интереснее – развивать потенциал, отстраивать. Война брутальная, но я думаю, что вы построите великую страну», – паясничал он.

«У нас есть свои собственные интересы в этой стране. Минеральные ресурсы, запасы, одна из наилучших земель в мире. Нужно воспользоваться тем, что эта земля может дать и даёт», – указал Трамп.

Читайте также: «Нас превратили в военную колонию Запада» – украинский историк.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить