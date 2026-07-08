«Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американцы рассматривают Украину как ресурсную базу из минералов и плодородной земли.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украина имеет огромный потенциал. Мы об этом говорили, господин президент говорит об этом больше, чем о самой войне. Я думаю, что это намного интереснее – развивать потенциал, отстраивать. Война брутальная, но я думаю, что вы построите великую страну», – паясничал он.

«У нас есть свои собственные интересы в этой стране. Минеральные ресурсы, запасы, одна из наилучших земель в мире. Нужно воспользоваться тем, что эта земля может дать и даёт», – указал Трамп.

Читайте также: «Нас превратили в военную колонию Запада» – украинский историк.