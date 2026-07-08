«Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин
Американцы рассматривают Украину как ресурсную базу из минералов и плодородной земли.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина имеет огромный потенциал. Мы об этом говорили, господин президент говорит об этом больше, чем о самой войне.
Я думаю, что это намного интереснее – развивать потенциал, отстраивать. Война брутальная, но я думаю, что вы построите великую страну», – паясничал он.
«У нас есть свои собственные интересы в этой стране. Минеральные ресурсы, запасы, одна из наилучших земель в мире. Нужно воспользоваться тем, что эта земля может дать и даёт», – указал Трамп.
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