«Заплывшего за буйки Буданова зафаршмачили» – укро-эксперт

Игорь Шкапа.  
08.07.2026 20:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Терроризм, Украина


Причастность ГУР МО Украины к покушению на днепропетровского олигарха в Монако выйдет боком экс-начальнику этой спецслужбы, а ныне главе Зе-офиса Кириллу Буданову (признан террористом в РФ).

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причастность ГУР МО Украины к покушению на днепропетровского олигарха в Монако выйдет боком экс-начальнику...

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Эксперт отметил что в ГУР много персонажей «с весьма мутным прошлым и неопределенным будущим», добавив, что любая разведываетльно-диверсионная деятельность часто соприкасается с представителями криминала.

«Не исключено, что в зависимости от того, как пойдет дело с Будановым, эти моменты начнут всплывать, а бренд ГУР окажется зафаршмачен, как говорят в кругах определенных, такими криминальными вещами. Не исключено, что это будет использовано для давления на самого Буданова…

Несмотря на то, что в ГУР прошли значительные чистки, людей близких к Буданову убрали, все прекрасно понимают, что кадровый костяк формировался как раз при Буданове», – отметил Золотарев.

По его словам, Буданов, начиная с апреля, «потихонечку начал заплывать за буйки».

«То есть выходить за те информационные рамки, в которых живет президент и офис. Попытался показаться адекватником. Как мы видим, это очень быстро закончилось. И, возможно, это как раз связано с теми обстоятельствами, что в участии Буданова в одной команде с Зеленским заинтересованы и в офисе, поскольку победить в конкурентной компании Зеленский по определению не может. А значит конфигурацию компании надо слепить неконкурентную», – подчеркнул политтехнолог.

Он предполагает, что ситуация вокруг Ермолаева станет «инструментом по принуждению Буданова к примерному политическому поведению».

«Поскольку, боюсь, что, помимо этого дела, из недр ГУР может выплыть столько дерьма и нелицеприятных историй… Понятно, что Буданов без репутационных потерь из этой истории не выплывет.

Тем более, что будут очень большие обиды у не самых последних представителей украинского бизнеса, которые сегодня находятся в Европе. Поскольку, учитывая кейс дела Ермолаева, они окажутся под увеличительным стеклом со стороны спецслужб европейских государств», – подытожил Золотарев.

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