В мае 2026 года словацкому предпринимателю и общественному деятелю Роберту Юраю Паулински было отказано в выдаче визы в Российскую Федерацию.

Причиной стали ряд административных нарушений, допущенных им в бытность учёбы в России. Из-за этого Паулинскому отказали в выдаче визы, и он не может ступить на землю страны, которую открыто поддерживал и которой помогал на протяжении многих лет.

Кто такой Роберт Юрай Паулински?

Паулински — предприниматель из словацкого города Кошице. Он получил высшее образование в Москве, свободно говорит по‑русски, не скрывает своих пророссийских взглядов и навсегда сохранил любовь к нашей стране. Всего за несколько месяцев до инцидента, в начале 2025 года, Паулински выступал в Воронежском государственном университете с открытой лекцией на тему «Россия и Словакия: вместе сохраняем Память».

Гость рассказал студентам о работе по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне в Европе, о политических сложностях во взаимодействии с другими европейскими странами, которые нивелируют роль советского народа в Великой Победе, и о важности культурных, экономических и политических связей между Россией и Словакией сегодня. Казалось, перед нами — образцовый европейский друг России, готовый помогать не на словах, а на деле.

Почему ему отказали?

Во время учёбы в России Паулински допустил несколько серьёзных административных нарушений. Эти проступки, совершённые ещё в молодости, теперь, в условиях жёсткого контроля, стали основанием для запрета на въезд.

Правила для всех одни, никакие заслуги не дают основание нарушать закон. Безусловно, все, кто нарушает закон обязаны понести наказание, но остаётся открытым вопрос: насколько эти нарушения были действительно существенными? Неужели ошибки, совершенные несколько лет назад, являются более значимыми, чем реальная помощь в текущих условиях противостояния с Западом?

Патриот за бортом

С одной стороны, ужесточение пограничного режима — суверенное право России, особенно в условиях геополитического противостояния. С другой — под удар попадают те, кто реально доказывал свою лояльность и укреплял культурные и гуманитарные связи вопреки антироссийскому тренду в Европе.

В Словакии, как и во многих странах ЕС, пророссийская позиция сопряжена с риском для репутации и карьеры. Паулински сознательно шёл на этот риск, оставаясь открытым другом России.

История Роберта Юрая Паулинского — это не просто частный случай. Это сигнал о том, что слепое следование букве закона, каким бы обоснованным оно ни было, должно оставлять пространство для человеческого и справедливого подхода. Иначе Россия рискует потерять тех, кто оставался с ней плечом к плечу.