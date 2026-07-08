«Это большой успех – пусть посидят в биотуалетах» – генсек НАТО порадовался украинским ударам по российским НПЗ
Удары по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре можно считать «большим успехом» Украины.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина имеет большой успех – например, вчера был поражен Омский НПЗ. Они уже достают на большую глубину в России.
Последние два месяца мы видим большие успехи Украины в том, чтобы уничтожать НПЗ. Мы видим очереди на заправках, мобильные биотуалеты, потому что люди ждут там всю ночь.
Если в XVII столетии проблемой было обеспечить людей хлебом, а теперь проблема – обеспечение людей бензином. Это касается и российской экономики», – радовался Рютте.
Также он обратился к россиянам с тезисами украинских инфопомоек.
«Я обращаюсь к россиянам. Ваш президент кладёт 35 тысяч человек в месяц в этой ничем не спровоцированной войне. Подумайте, если так продолжится, то вы и будете терять по 35 тысяч человек в месяц», – паясничал генсек.
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