«Это большой успех – пусть посидят в биотуалетах» – генсек НАТО порадовался украинским ударам по российским НПЗ

Константин Серпилин.  
08.07.2026 17:55
  (Мск) , Анкара
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Удары по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре можно считать «большим успехом» Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре можно считать «большим успехом» Украины. Об этом...

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«Украина имеет большой успех – например, вчера был поражен Омский НПЗ. Они уже достают на большую глубину в России.

Последние два месяца мы видим большие успехи Украины в том, чтобы уничтожать НПЗ. Мы видим очереди на заправках, мобильные биотуалеты, потому что люди ждут там всю ночь.

Если в XVII столетии проблемой было обеспечить людей хлебом, а теперь проблема – обеспечение людей бензином. Это касается и российской экономики», – радовался Рютте.

Также он обратился к россиянам с тезисами украинских инфопомоек.

«Я обращаюсь к россиянам. Ваш президент кладёт 35 тысяч человек в месяц в этой ничем не спровоцированной войне. Подумайте, если так продолжится, то вы и будете терять по 35 тысяч человек в месяц», – паясничал генсек.

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English version :: Читать на английском «Это большой успех – пусть посидят в биотуалетах» – генсек НАТО порадовался украинским ударам по российским НПЗ

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