«Будете в шоке, когда всё узнаете»: украинский дронщик рассказал о коррупционном сговоре Запада с Зе-режимом

Игорь Шкапа.  
07.07.2026 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Когда Запад взял на себя полное финансирование производства дронов для Украины, в отрасли резко выросла коррупция.

Об этом в беседе с эк-спикером запрещенной в РФ нацистской группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил бывший боевик Евромайдана Юрий Касьянов, возглавлявший дроновое подразделение ВСУ, но попавший под уголовное преследование, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда Запад взял на себя полное финансирование производства дронов для Украины, в отрасли резко...

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«В конце 2023 года, когда конгресс США отказал нам в финансировании, встал вопрос, как нам делать дроны. И тогда Запад начал финансировать напрямую отрасль дронов», – сказал Касьянов.

Он говорит, что если до конца 2023 года на производство дронов шло немало денег из украинского бюджета, то потом появились «халявные деньги», после чего разного рода дельцы, увидев возможность заработка, заинтересовались этим рынком – и взяли под свой контроль разные фирмы и компании.

«Поскольку государство берет эти деньги на Западе, тут, безусловно, есть огромная коррупция», – подчеркнул дронщик.

По его словам, факты коррупции в отрасли он передал в НАБУ еще в прошлом году – те вроде заинтересовались, но реальных действий так и не предприняли.

«Возможно, есть договоренность НАБУ с властью, возможно, даже со всем западным миром, которые просто не хотят, чтобы какие-то факты вылезали на поверхность, поскольку пока идет война, это может деморализовать общество, дать козыри нашим врагам. Но факты могут быть очень кричащими, когда мы все узнаем, мы будем в шоке», – заявил Касьянов.

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English version :: Читать на английском «Будете в шоке, когда всё узнаете»: украинский дронщик рассказал о коррупционном сговоре Запада с Зе-режимом

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