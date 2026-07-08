«Ну и пусть себе летит» – в регионах не реагируют на «транзитные» БПЛА ВСУ

Маршруты украинских БПЛА, атакующих отдаленные от границы объекты, разрабатываются на основе данных западных спутников.

Об этом политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им партнеры помогают. Главный способ их знания – это просто спутниковая разведка. Большие РЛСки светятся, их прекрасно видно из космоса, если соответствующим образом смотреть. А малые РЛСки погоды не делают: у них радиус небольшой», – сказал Чадаев.

Он описал маршрут дронов ВСУ, атаковавших недавно Омский НПЗ, и посетовал на то, что россияне не сообщают о транзитных беспилотниках, а ответственные лица не предпринимают меры к их уничтожению.

«Большая часть их маршрута была по границе России и Казахстана, которой как таковой нет. Она не охраняется, там ни с одной, ни с другой стороны ничего такого особенного не стоит.

Маршрут такой: Херсонская, Запорожская, Азовское море, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, частично Калмыкия и началась граница с Казахстаном. Достаточно понятый трек.

Причем в Ростовской и Астраханской низменность, и они летели под радаром. РЛС их потеряли уже там…», – отметил он.