Болгарский депутат: Украине с коррупционером Зеленским и нацистами не место в Европе!

Анатолий Лапин.  
08.07.2026 12:11
  (Мск) , Брюссель
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Болгария, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украина не соответствует критериям Евросоюза – она погрязла в коррупции, здесь преследуются критики власти, а героями объявляются нацистские преступники.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Болгарии Петар Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не соответствует критериям Евросоюза – она погрязла в коррупции, здесь преследуются критики власти,...

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«В Киеве лидеры должны нести ответственность за то, что Украина не смогла ответить на все базовые критерии, чтобы присоединиться к ЕС. Президент Зеленский обвиняется в коррупции за присвоение денег. Представьте, чтобы эти люди сделали с европейскими деньгами, если бы страна присоединилась к ЕС. Это действительно страна, где нет свободы слова, независимых медиа, плюрализма.

Киевские власти запускают активную политику прославления людей, совершавших преступления во время Второй мировой войны вместе с нацистами. ЕС должен осудить эти ужасающие преступления.

И теперь мы видим, что руководители этой страны приходят за стол переговоров, чтобы присоединиться к ЕС!

Недавно киевские власти запретили Украинскую Православную Церковь именно потому, что она не хотела следовать их линии. Свобода рушится, мы прославляем нацизм в этой стране, и мы еще и деньги воруем.

Так что, если Брюссель хочет, чтобы такие лидеры зашли в Европу – ни в коем случае этого не должно произойти. Это будет как чемпионат мира по лицемерию», – заявил Волгин.

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