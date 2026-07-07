Вырубить всех роботов, пока НАТО не вступило в войну – депутат о том, как надо воевать

Елена Острякова.  
07.07.2026 22:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 875
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не проводит крупные армейские операции в ходе СВО, потому что боится вступление войск НАТО в конфликт на Украине.

Об этом депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил в интервью адвокату-провокатору Ивану Миронову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не проводит крупные армейские операции в ходе СВО, потому что боится вступление войск...

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«Нам нужны крупные армейские операции. Но мы их не проводим, на мой взгляд, потому что высока вероятность, что НАТО вступит в войну на Украине. Потому что им там дальше деваться некуда», – считает Журавлев.

По его мнению, быстрое наступление российской армии обеспечит применение электромагнитного импульса и удары по Славянску и Краматорску мощным оружием типа «Орешника».

«Если делать крупную армейскую операцию нужно делать электромагнитный импульс, который погасит вообще всю электронику. Все эти роботы выйдут из строя. Такая технология есть.

Но чтобы ее использовать, нужно вести войсковую операцию. А так, ты вырубил, и что? Через день она опять там», – сказал Журавлев.

По его словам, именно такие удары могут спровоцировать интервенцию НАТО на Украине. Сам депутат уверен, что столкновение с этим блоком неизбежно.

 

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