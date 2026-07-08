Россия целенаправленно истощает украинскую ПРО – Кедми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия выбивает системы ПВО и ПРО, а также истощает запас дефицитных ракет, чтобы впоследствии нанести более эффективные удары по стратегическим объектам Украины и ускорить продвижение войск.

Об этом на канале «Взгляд IS Болгарии» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Россия пытается сейчас сломать систему ПРО и ПВО Украины. Идя двумя путями. Один путь — это уничтожение этих систем настолько, насколько возможно. А второе, поскольку основной частью этой системы являются ракеты «Пэтриот», как можно больше или как можно более эффективнее уменьшить их количество на Украине. И поэтому очень большие массированные атаки сегодня, они приводят к высокому расходу ракет. Россия чётко знает, что Украина в критическом положении. Зеленский в истерике обратился к сорока странам: «Ну, подайте нам убогим, по ракетке сбросьтесь, по десять». На все его обращения большинство этих стран отвечают молчанием. Кроме тех, которые говорят: «А нам самим нужны». То количество, которое есть и то, которое расходуется или уничтожается, не возобновляется в каких-то серьёзных количествах», – сказал Кедми.

«Надежда России, что чем больше будут успехи в сокращении количества ракет на Украине, тем больше будет успехов российской армии. И тогда можно будет начать более эффективное уничтожение стратегических военных объектов на Украине. И тогда можно более активно применять средства уничтожения и подавления на том, что называется линии прекращения огня. Если я правильно понимаю стратегию российской армии – переломав систему ПВО-ПРО Украины с помощью более эффективных ударов по необходимым объектам Украины, создать условия для более быстрого наступления российской армии», – предположил эксперт.

Отметим, сегодня в Анкаре Дональд Трамп заявил, что ракеты для «Пэтриот» им нужны и самим, однако пообещал выдать Киеву лицензию на их изготовление.