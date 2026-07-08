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Росписи в Киево-Печерской лавре с изображением почитаемых РПЦ святых – это свидетельство того, здесь собирались тепло встречать российскую армию.





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Об этом в интервью «Левому берегу» заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В эфире подняли тему росписей в Успенском соборе на территории Лавры – дескать, там изображены святые, которых чтит РПЦ. При этом Остапенко признает, что они «определенным образом связаны с Лаврой».

«Это пример того, как собирались встречать русскую освободительную армию. Эта роспись была сделана неслучайно в полное нарушение проекта в конце 21-го года. Мы говорим о втором ярусе, где изображен и Онуфрий, и Павел, и русские святые», – отметил фактический гауляйтер захваченной Лавры.

По его словам, один из пределов храма был расписан в стиле «украинского барокко», но в конце 21-го большую часть перевели в «российский стиль» XIX – начала ХХ века.