Зе-гауляйтер рассказал, как в Киеве готовились встречать русскую освободительную армию

Игорь Шкапа.  
08.07.2026 14:03
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Украина, Церковь


Росписи в Киево-Печерской лавре с изображением почитаемых РПЦ святых – это свидетельство того, здесь собирались тепло встречать российскую армию.

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Об этом в интервью «Левому берегу» заявил назначенный режимом директор захваченной раскольниками Киево-Печерской лавры Максим Остапенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Росписи в Киево-Печерской лавре с изображением почитаемых РПЦ святых – это свидетельство того, здесь...

В эфире подняли тему росписей в Успенском соборе на территории Лавры – дескать, там изображены святые, которых чтит РПЦ. При этом Остапенко признает, что они «определенным образом связаны с Лаврой».

«Это пример того, как собирались встречать русскую освободительную армию. Эта роспись была сделана неслучайно в полное нарушение проекта в конце 21-го года. Мы говорим о втором ярусе, где изображен и Онуфрий, и Павел, и русские святые», – отметил фактический гауляйтер захваченной Лавры.

По его словам, один из пределов храма был расписан в стиле «украинского барокко», но в конце 21-го большую часть перевели в «российский стиль» XIX – начала ХХ века.

«Там полный иконостас святых, которые наиболее почитаемы в России. Там изображен Серафим Саровский. Это официальный покровитель ядерного оружия РФ. В начале 22-го в Киеве открывается четвертый храм Серафима Саровского, покровителя ядерного оружия, перед самым вторжением. Все эти храмы, все эти элементы эстетики были рассчитаны на то, что власть в Украине сменится, сюда зайдут российские силы. И все это, я так понимаю, было рассчитано на прием выдающихся деятелей  Русской Церкви – можем представить, каких.

Но самое интересное, что это было сделано в Андреевском пределе. То есть это предел, который был построен Мазепой. Думаю, сидит огромное количество идеологов, специально обученных людей, работающих в теме семантической когнитивной войны и формируют эти все вещи», – стращает «свидомых» Остапенко.

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English version :: Читать на английском Зе-гауляйтер рассказал, как в Киеве готовились встречать русскую освободительную армию

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