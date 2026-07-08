Зе-гауляйтер рассказал, как в Киеве готовились встречать русскую освободительную армию
Росписи в Киево-Печерской лавре с изображением почитаемых РПЦ святых – это свидетельство того, здесь собирались тепло встречать российскую армию.
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В эфире подняли тему росписей в Успенском соборе на территории Лавры – дескать, там изображены святые, которых чтит РПЦ. При этом Остапенко признает, что они «определенным образом связаны с Лаврой».
«Это пример того, как собирались встречать русскую освободительную армию. Эта роспись была сделана неслучайно в полное нарушение проекта в конце 21-го года. Мы говорим о втором ярусе, где изображен и Онуфрий, и Павел, и русские святые», – отметил фактический гауляйтер захваченной Лавры.
По его словам, один из пределов храма был расписан в стиле «украинского барокко», но в конце 21-го большую часть перевели в «российский стиль» XIX – начала ХХ века.
«Там полный иконостас святых, которые наиболее почитаемы в России. Там изображен Серафим Саровский. Это официальный покровитель ядерного оружия РФ. В начале 22-го в Киеве открывается четвертый храм Серафима Саровского, покровителя ядерного оружия, перед самым вторжением. Все эти храмы, все эти элементы эстетики были рассчитаны на то, что власть в Украине сменится, сюда зайдут российские силы. И все это, я так понимаю, было рассчитано на прием выдающихся деятелей Русской Церкви – можем представить, каких.
Но самое интересное, что это было сделано в Андреевском пределе. То есть это предел, который был построен Мазепой. Думаю, сидит огромное количество идеологов, специально обученных людей, работающих в теме семантической когнитивной войны и формируют эти все вещи», – стращает «свидомых» Остапенко.
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