«Не поеду в Москву, там слишком много наших дронов» – наркоман Зеленский исполнил стендап для Трампа
Президент США Дональд Трамп на месте диктатора Зеленского не рисковал бы лететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Об этом американец заявил в ходе встречи с криворожским клоуном в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин сказал, что хочет встретиться в Москве, а я сказал – я не думаю так. Я себя поставил на место президента Зеленского, поедет ли он? Вы поедете в Москву?», – обратился Трамп к наркоману.
«Это сложно. Там дроны летают украинские, так что опасны такие перелёты. Может, где-то в Европе найдется место», – паясничал Зеленский.
При этом сам Трамп дал понять, что Киев – очень опасное. Он не против его посетить, однако выразил сомнение, что служба безопасности даст добро на такую поездку.
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