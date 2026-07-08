Пока еврочиновники, несмотря на коррупцию Зе-режима, продолжают выступать за вооружение Украины, от эскалации страдают ее мирные жители. Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от ФРГ Озлем Демирель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик призвала к прекращению поставок оружия для ВСУ:

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«Ежегодный отчет по Украине – каждый год то же самое. Мы много говорим об оружии и геополитических интересах. Но мы очень редко говорим о людях и перспективе мира. Более четырех лет уже миллионы людей в Украине живут в войне, люди теряют социальные права, работы и так далее.И правительство Зеленского из-за коррупции, а также из-за покушения на социальные права сейчас под огнем критики. Но вы же об этом все не говорите, вместо этого вы говорите о новом вооружении. Но последствия этой эскалации, это же не вы их принимаете, это как раз люди, живущие там, на местах. Это всегда та же логика: больше вооружения – больше милитаризации. И снова мы говорим об этом предоставлении вооружения», – заявила Демирель.

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